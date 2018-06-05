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15:47   5 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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ДНР вправе стрелять при угрозе с моря — Захарченко

ДНР вправе стрелять при угрозе с моря — Захарченко

Начальник пресс-центра военно-морских сил Украины Олег Чалик сообщал, что в Азовском море до 1 сентября закроют три участка для проведения военных учений.

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что республика вправе стрелять в случае угрозы с моря. По его словам, украинские силовики объявили учения в прибрежных водах ДНР, поэтому республика оставляет за собой право стрелять. 

Захарченко напомнил, что 9 мая ДНР показала реактивные системы залпового огня «Снежинка» и «Чебурашка» собственного производства. Глава ДНР отметил, что у республики есть РСЗО «Чебурашка» морского базирования.

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Автор: Анатолий Кубарев
#днр #захарченко #море #общество
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