ДНР вправе стрелять при угрозе с моря — Захарченко
Начальник пресс-центра военно-морских сил Украины Олег Чалик сообщал, что в Азовском море до 1 сентября закроют три участка для проведения военных учений.
Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что республика вправе стрелять в случае угрозы с моря. По его словам, украинские силовики объявили учения в прибрежных водах ДНР, поэтому республика оставляет за собой право стрелять.
Захарченко напомнил, что 9 мая ДНР показала реактивные системы залпового огня «Снежинка» и «Чебурашка» собственного производства. Глава ДНР отметил, что у республики есть РСЗО «Чебурашка» морского базирования.
В Донецкой Народной республике 9 мая впервые показали РСЗО (реактивные системы залпового огня) собственного производства «Снежинка» и «Чебурашка». Реактивные системы размещены на платформе КрАЗа и созданы, скорей всего, на основе Советских РСЗО. pic.twitter.com/F6xAlv8oRQ— Павел (@solovev93__2009) May 10, 2018