ДНР вправе стрелять при угрозе с моря — Захарченко

Начальник пресс-центра военно-морских сил Украины Олег Чалик сообщал, что в Азовском море до 1 сентября закроют три участка для проведения военных учений.

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что республика вправе стрелять в случае угрозы с моря. По его словам, украинские силовики объявили учения в прибрежных водах ДНР, поэтому республика оставляет за собой право стрелять.

Захарченко напомнил, что 9 мая ДНР показала реактивные системы залпового огня «Снежинка» и «Чебурашка» собственного производства. Глава ДНР отметил, что у республики есть РСЗО «Чебурашка» морского базирования.