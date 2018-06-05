Шойгу прибыл в Кызыл на заседание совета министров обороны СНГ

Заседание совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств (СМО СНГ) проведет российский министр обороны Сергей Шойгу.

В ходе заседания участники рассмотрят вопросы многостороннего взаимодействия в сфере обороны и безопасности, рассказала пресс-секретарь министра обороны Россияна Марковская. Планируется обсудить текущие и перспективные задачи военного сотрудничества, в том числе в сфере военного образования, физподготовки и спорта.

Также на заседании планируется подписать несколько соглашений.