Минприроды Свердловской области «впало в истерику» из-за рейтинга

«Зеленый патруль» назвал регион самым грязным в России по итогам весны 2018 года. В администрации области раскритиковали методы работы экологов.

В министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области возмущены необъективностью экологического рейтинга, составленного организацией «Зеленый патруль». Средний Урал экологи назвали самым грязным регионом в России, он - на последнем месте в списке. В администрации Свердловской области с выводами «патрульных» готовы поспорить.

«Специалисты в министерстве буквально впали в истерику по поводу этого рейтинга. Он кровь портит всем своей необъективностью. Понятно, что старопромышленный регион — это одно, регионы, где нет заводов, — это другое, - напомнили корреспонденту ИА «Политика Сегодня» в департаменте информационной политики правительства области. - Мы делаем в сто раз больше, чтобы улучшать экологическую составляющую».

В свердловском Минприроды подчеркнули: решение экологических вопросов выделено губернатором Евгением Куйвашевым в число приоритетных направлений. В регионе действуют около 30 крупных промышленных предприятий. Но за последние три года, благодаря мероприятиям по улучшению экологической обстановки, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились на 15,4% или на 169,5 тысяч тонн. Сброс сточных вод в водоемы уменьшился на 53,82 млн кубометров (6,6%) по сравнению с 2016 годом.

В 13 городах, где работают крупные промпредприятия, за состоянием воздуха следят автоматические станции контроля.

С 2011 года между правительством области и крупными предприятиями заключаются соглашения, в которых прописываются программы природоохранных мероприятий. Только за прошлый год затраты на выполнение таких программ превысили 2,6 миллиарда рублей.

Коме того, расширяются границы существующих особо охраняемых природных территорий: природных парков «Река Чусовая», «Оленьи ручьи», заказника «Режевской», «Бажовские места». В 2017 году Свердловская область взяла гран-при за самое массовое участие в субботнике «Зеленая Россия».

Ранее в объективности экологического рейтинга «Зеленого патруля» усомнился первый губернатор региона Эдуард Россель. В министерстве также отметили, что общественники всего лишь однажды обращались в ведомство с запросом, но просили предоставить не данные по выбросам, а информацию по публикациям в СМИ на экологическую тему.