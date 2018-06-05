Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану владеть ядерным оружием

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху написал в твиттере, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие. Так он прокомментировал слова иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи о наращивании мощностей по обогащению урана.

Хаменеи считает, что Иран не может находиться и под санкциями и под «ядерным надзором». Он приказал Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) начать активно наращивать мощности по обогащению урана.

Нетаньяху возмутился, что на днях аятолла говорил о том, что собирается разрушить Израиль, а теперь он объяснил, каким образом это сделает. Неограниченное обогащение урана, по его мнению, означает только одно — активное производство ядерных бомб. Израиль, в свою очередь, не позволит этому свершиться.