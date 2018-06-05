Трамп ожидает, что саммит США - КНДР станет началом «чего-то большого»

Американский лидер Дональд Трамп написал об этом на своей странице в Twitter.

Meeting in Singapore with North Korea will hopefully be the start of something big...we will soon see! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2018

1 июня президент Соединенных Штатов подтвердил, что встреча с Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре. Он отмечал, что во время этого мероприятия не рассчитывает подписывать какие-либо документы.

24 мая Трамп объявил, что встречи с Кимом не будет. В своем микроблоге он разместил официальное письмо главе Северной Корее о том, что «враждебные высказывания северокорейской стороны» заставили его передумать насчет саммита. Спустя сутки глава Штатов изменил мнение и заявил, что не все потеряно.