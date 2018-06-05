Матвиенко раскритиковала грязные и замусоренные пляжи в Севастополе

Председатель Совета Федерации поручила губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову депремировать ответственных за подготовку пляжей города к курортному сезону.

По словам Матвиенко, чтобы установить мусорные баки и наладить регулярный вывоз мусора не нужны большие деньги. Пляж — лицо города. Летний сезон начался 1 июня и правительство обязалось подготовиться к курортному сезону, поэтому нужно «навести идеальный порядок», подчеркнула Валентина Ивановна.