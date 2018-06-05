Матвиенко раскритиковала грязные и замусоренные пляжи в Севастополе
Председатель Совета Федерации поручила губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову депремировать ответственных за подготовку пляжей города к курортному сезону.
По словам Матвиенко, чтобы установить мусорные баки и наладить регулярный вывоз мусора не нужны большие деньги. Пляж — лицо города. Летний сезон начался 1 июня и правительство обязалось подготовиться к курортному сезону, поэтому нужно «навести идеальный порядок», подчеркнула Валентина Ивановна.
«Простите, мусорных бачков нет, мусор не вывозят, развалины какие-то, грязь», — сказала глава Совфеда.
Председатель Совета Федерации Валентина #Матвиенко посетила Детский оздоровительный центр «Ласпи» и Региональный сосудистый центр в Севастополе. Ее сопровождал губернатор региона Дмитрий #Овсянников. ???????? #Россия #СовФед #регионы #Крым #дети #отдыхhttps://t.co/Ys6joPiWfa— Совет Федерации (@SovFedInfo) June 5, 2018