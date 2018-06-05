Дивизион «Панцирь-С1» поступит на вооружение в Крым

Командующий четвертой армией ВВС и ПВО Южного военного округа Виктор Севостьянов сообщил, что на вооружение в Крым поступит в этом году зенитно-ракетный дивизион «Панцирь-С1».

Сейчас на полуострове полки ВВС и ПВО перевооружены на зенитно-ракетную систему «Триумф». Они прикрывают корабли, которые входят в море.

Комплекс «Панцирь-С1» также предназначен для прикрытия гражданских и военных объектов от различных средств воздушного нападения. Он может функционировать в любую погоду и в любое время суток.