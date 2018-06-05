Власти Москвы контролируют качество ремонта в квартирах по реновации
Претензии жильцов принимаются в течение двух лет, уточнил вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.
По его словам, столичные власти контролируют программу реновации по вопросу качества ремонта в сданных квартирах. Хуснуллин отметил, что москвичи-участники программы реновации, которые жили в третьем и пятом домах по улице Константина Федина, переехали на пятую Парковую улицу в квартиры дома 62Б. Люди довольны качеством ремонта и никаких нареканий нет.
«Если возникнут какие-то вопросы, то, конечно, мы будем взаимодействовать», — сказал вице-мэр Москвы.
???? Жителям домов, построенных по программе реновации, не надо будет ежемесячно вручную снимать показания счетчиков - этим займется система автоматической передачи данных по потреблению воды, электричества и теплаhttps://t.co/iuCVjQ1HP0#Москва #строительство #жилье #реновация pic.twitter.com/eF3rO0R30u— Стройкомплекс Москвы (@stroimos) June 5, 2018