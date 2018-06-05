Власти Москвы контролируют качество ремонта в квартирах по реновации

Претензии жильцов принимаются в течение двух лет, уточнил вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.

По его словам, столичные власти контролируют программу реновации по вопросу качества ремонта в сданных квартирах. Хуснуллин отметил, что москвичи-участники программы реновации, которые жили в третьем и пятом домах по улице Константина Федина, переехали на пятую Парковую улицу в квартиры дома 62Б. Люди довольны качеством ремонта и никаких нареканий нет.

«Если возникнут какие-то вопросы, то, конечно, мы будем взаимодействовать», — сказал вице-мэр Москвы.