Международную коалицию во главе с США обвинили в убийстве мирных жителей в Ракке

Международная организация Amnesty International считает международную коалицию во главе США виновной в убийстве нескольких сотен мирных сирийцев в Ракке в прошлом году.

Правозащитники опубликовали доклад на эту тему. В тексте говорится, что военная операция длилась четыре месяца. США боролись с членами «Исламского государства»*, по пути убив мирных граждан и разрушив основную часть города. В документе приводятся слова четырех семей, ставших очевидцами событий в Ракке.

Американская авиация и артиллерия проводила «непропорциональные и неизбирательные атаки», нарушая тем самым гуманитарное право. В организации считают, что действия коалиции можно приравнять к военным преступлениям. Вашингтон же расследования не ведет.

США продолжает отрицать факт трагедии, отметили в Amnesty International.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.