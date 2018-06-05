Мы в соц.сетях:
Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене

Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене

 Путин: Нужно наладить жизнь на Ближнем Востоке, чтобы сократить поток мигрантов

Путин: Нужно наладить жизнь на Ближнем Востоке, чтобы сократить поток мигрантов
Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

 МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018

МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018
Помпео создал группу по расследованию инцидентов со слухом у американских дипломатов

Помпео создал группу по расследованию инцидентов со слухом у американских дипломатов

 Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»

Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»
Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене

Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене

 Путин: Нужно наладить жизнь на Ближнем Востоке, чтобы сократить поток мигрантов

Путин: Нужно наладить жизнь на Ближнем Востоке, чтобы сократить поток мигрантов
Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

 МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018

МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018
Помпео создал группу по расследованию инцидентов со слухом у американских дипломатов

Помпео создал группу по расследованию инцидентов со слухом у американских дипломатов

 Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»

Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»
14:53   5 Июня 2018
Россия
44

Путин прибыл в Вену

Путин прибыл в Вену

Рабочий визит российского лидера приурочен к 50-летию начала экспорта отечественного газа в Австрию.

Поездка стала первым зарубежным визитом Путина после его вступления на новый президентский срок.

Пресс-служба Кремля проинформировала, что глава РФ планирует обсудить российско-австрийские отношения в разных сферах.

Путин встретится с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером страны Себастьяном Курцем.

Также ожидается, что Путин возложит венок к монументу в честь советских воинов, погибших при освобождении Вены и посетит Музей истории искусств.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#путин #политика #австрия #вена
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ Россия
Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ
Синдром вахтера у принимающих экзамены - повод обратиться в полицию, уверен парламентарий.
19:36   5 Июня 2018
982
Россияне стали чаще интересоваться кредитами не от хорошей жизни - депутат Россия

Россияне стали чаще интересоваться кредитами не от хорошей жизни - депутат

19:02   5 Июня 2018
78
Форум «Права потребителей и качество обслуживания» пройдет в Сочи в сентябре Россия

Форум «Права потребителей и качество обслуживания» пройдет в Сочи в сентябре

18:23   5 Июня 2018
243
Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине Россия

Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

17:58   5 Июня 2018
2511
Самое читаемое
Путин призвал австрийского ведущего к терпению во время интервью

Путин призвал австрийского ведущего к терпению во время интервью

 «Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы

«Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы

 Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

 Пушков прокомментировал призыв вернуть Россию в состав «Большой восьмерки»

Пушков прокомментировал призыв вернуть Россию в состав «Большой восьмерки»