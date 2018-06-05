Путин прибыл в Вену

Рабочий визит российского лидера приурочен к 50-летию начала экспорта отечественного газа в Австрию.

Поездка стала первым зарубежным визитом Путина после его вступления на новый президентский срок.

Пресс-служба Кремля проинформировала, что глава РФ планирует обсудить российско-австрийские отношения в разных сферах.

Путин встретится с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером страны Себастьяном Курцем.

Также ожидается, что Путин возложит венок к монументу в честь советских воинов, погибших при освобождении Вены и посетит Музей истории искусств.