Госкомиссия утвердила состав новой экспедиции на МКС

Госкомиссия утвердила основной и дублирующий экипажи корабля «Союз МС-09». Уже в среду они отправятся на МКС.

В основной состав попал и россиянин Сергей Прокопьев, которые впервые окажется на МКС. Кроме него в миссию входят астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Александер Герст и американка Серина Ауньон, которая является врачом и также летит впервые.

Дублирующий экипаж представят космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко, астронавт Канадского космического агентства (CSA) Давид Сен-Жак и Энн МакКлейн из NASA.