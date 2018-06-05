Прямая линия с Путиным 2018: когда, во сколько, где смотреть трансляцию, как задать вопрос

Граждане России продолжают активно задавать вопросы президенту для Прямой линии, которая пройдет уже на этой неделе.

На данный момент россияне задали 564 тысячи вопросов. Как сообщает «Россия 24», больше половины обращений поступают в виде звонков, треть — по СМС. Звонят даже из-за рубежа, например из США и Канады.

Прямая линия с Путиным в 2018 году пройдет с использованием конференц-связи: главы регионов готовятся отвечать на вопросы президента.

Когда и во сколько будет Прямая линия с Путиным в 2018 году

В 2018 году Прямая линия с президентом пройдет 7 июня. Глава России будет отвечать на обращения граждан с 12:00 по московскому времени.

Как задать вопрос Путину на Прямую линию в 2018 году?

Задать вопрос главе государства можно разными способами:

По бесплатному телефону Единого центра обработки сообщений из России: 8-800-200-40-40. Из-за рубежа: 7-499-550-40-40 и 7-495-539-40-40.

С помощью смс-сообщений на номер 04040. Телефон актуален для российских операторов связи. Задать вопрос можно только на русском языке. Объем вопроса должен составить не более 70 знаков.

На сайте москва-путину.рф или через мобильное приложение «Москва-Путину».

Через официальные группы Прямой линии во ВКонтакте и в Одноклассниках.

Где смотреть Прямую линию с Путиным 7 июня 2018 года

Трансляцию прямой линии 2018 покажут в прямом эфире Первый канал, Россия 1, Россия 24. На канале ОТР трансляция сопровождается сурдопереводом. Также президента можно услышать по ради Маяк, Вести FM и Радио России.

Время общения российского лидера с гражданами не ограничено — регламент устанавливает он сам. В 2017 году президент ответил на 68 вопросов — программа длилась четыре часа.

Популярные вопросы Путина на Прямой линии

Обычно россияне спрашивают Путина о бытовых проблемах: ценах на товары, уровне заработной платы, пенсиях, коррупции. Часто глава государства отвечает и на личные вопросы о любимых блюдах, книгах и музыке. Кроме того, граждан России волнуют вопросы большой политики, социальных стандартов, деятельности министерств.

Как ожидается, много вопросов на Прямой линии с Путиным в 2018 году будет посвящено экологии, в связи с крупными катастрофами на мусорных полигонах.

Зарубежные зрители также внимательно смотрят Прямую линию: в ходе программы президент часто касается внешнеполитических тем.