Мы в соц.сетях:
Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене

Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене

 Путин: Нужно наладить жизнь на Ближнем Востоке, чтобы сократить поток мигрантов

Путин: Нужно наладить жизнь на Ближнем Востоке, чтобы сократить поток мигрантов
Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

 МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018

МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018
Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»

Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»

 Белый дом: Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет на острове Сентоса в Сингапуре

Белый дом: Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет на острове Сентоса в Сингапуре
Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене

Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене

 Путин: Нужно наладить жизнь на Ближнем Востоке, чтобы сократить поток мигрантов

Путин: Нужно наладить жизнь на Ближнем Востоке, чтобы сократить поток мигрантов
Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

 МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018

МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018
Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»

Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»

 Белый дом: Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет на острове Сентоса в Сингапуре

Белый дом: Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет на острове Сентоса в Сингапуре
15:17   5 Июня 2018
Россия
530

Прямая линия с Путиным 2018: когда, во сколько, где смотреть трансляцию, как задать вопрос

Прямая линия с Путиным 2018: когда, во сколько, где смотреть трансляцию, как задать вопрос

Граждане России продолжают активно задавать вопросы президенту для Прямой линии, которая пройдет уже на этой неделе.

На данный момент россияне задали 564 тысячи вопросов. Как сообщает «Россия 24», больше половины обращений поступают в виде звонков, треть — по СМС. Звонят даже из-за рубежа, например из США и Канады.

Прямая линия с Путиным в 2018 году пройдет с использованием конференц-связи: главы регионов готовятся отвечать на вопросы президента.

Когда и во сколько будет Прямая линия с Путиным в 2018 году

 

В 2018 году Прямая линия с президентом пройдет 7 июня. Глава России будет отвечать на обращения граждан с 12:00 по московскому времени. 

Как задать вопрос Путину на Прямую линию в 2018 году? 

 

Прямая линия с Путиным 2018: когда, во сколько, где смотреть трансляцию, как задать вопрос

Задать вопрос главе государства можно разными способами:

По бесплатному телефону Единого центра обработки сообщений из России: 8-800-200-40-40. Из-за рубежа: 7-499-550-40-40 и 7-495-539-40-40.

С помощью смс-сообщений на номер 04040. Телефон актуален для российских операторов связи. Задать вопрос можно только на русском языке. Объем вопроса должен составить не более 70 знаков.

На сайте москва-путину.рф  или через мобильное приложение «Москва-Путину».

Через официальные группы Прямой линии во ВКонтакте и в Одноклассниках.

Где смотреть Прямую линию с Путиным 7 июня 2018 года

 

Прямая линия с Путиным 2018: когда, во сколько, где смотреть трансляцию, как задать вопрос

Трансляцию прямой линии 2018 покажут в прямом эфире Первый канал, Россия 1, Россия 24. На канале ОТР трансляция сопровождается сурдопереводом. Также президента можно услышать по ради Маяк, Вести FM и Радио России.

Прямая линия с Путиным 2018: когда, во сколько, где смотреть трансляцию, как задать вопрос

Время общения российского лидера с гражданами не ограничено — регламент устанавливает он сам. В 2017 году президент ответил на 68 вопросов — программа длилась четыре часа.

Популярные вопросы Путина на Прямой линии

 

Обычно россияне спрашивают Путина о бытовых проблемах: ценах на товары, уровне заработной платы, пенсиях, коррупции. Часто глава государства отвечает и на личные вопросы о любимых блюдах, книгах и музыке. Кроме того, граждан России волнуют вопросы большой политики, социальных стандартов, деятельности министерств.

Как ожидается, много вопросов на Прямой линии с Путиным в 2018 году будет посвящено экологии, в связи с крупными катастрофами на мусорных полигонах. 

Зарубежные зрители также внимательно смотрят Прямую линию: в ходе программы президент часто касается внешнеполитических тем.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Надежда Егорова
#россия #путин #прямая линия
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ Россия
Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ
Синдром вахтера у принимающих экзамены - повод обратиться в полицию, уверен парламентарий.
19:36   5 Июня 2018
979
Россияне стали чаще интересоваться кредитами не от хорошей жизни - депутат Россия

Россияне стали чаще интересоваться кредитами не от хорошей жизни - депутат

19:02   5 Июня 2018
78
Форум «Права потребителей и качество обслуживания» пройдет в Сочи в сентябре Россия

Форум «Права потребителей и качество обслуживания» пройдет в Сочи в сентябре

18:23   5 Июня 2018
243
Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине Россия

Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

17:58   5 Июня 2018
2508
Самое читаемое
Путин призвал австрийского ведущего к терпению во время интервью

Путин призвал австрийского ведущего к терпению во время интервью

 «Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы

«Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы

 Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

 Пушков прокомментировал призыв вернуть Россию в состав «Большой восьмерки»

Пушков прокомментировал призыв вернуть Россию в состав «Большой восьмерки»