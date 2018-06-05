Замглавы МИД РФ и посол Ирана обсудили ситуацию в Сирии
Встреча состоялась по просьбе иранского дипломата, передает министерство иностранных дел России.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Ирана в России Мехди Санаи положение в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Дипломаты акцентировали внимание на сирийском государстве и рассмотрели вопросы совместных усилий по оказанию поддержки Дамаску.
Вершинин и Санаи обговорили дальнейшее продвижение процесса политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН.
✅Читайте стенограмму брифинга заместителя Директора Департамента информации и печати МИД России Артема Кожина: ????График Сергея Лаврова ????День защиты детей ????Ситуация в Сирии ????Аккредитация на #ЧМ2018 и другие темыhttps://t.co/QmwR4cndb5 pic.twitter.com/HOD2omITcC— МИД России ???????? (@MID_RF) June 1, 2018