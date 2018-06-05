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14:43   5 Июня 2018
Весь мир
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Замглавы МИД РФ и посол Ирана обсудили ситуацию в Сирии

Замглавы МИД РФ и посол Ирана обсудили ситуацию в Сирии

Встреча состоялась по просьбе иранского дипломата, передает министерство иностранных дел России.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Ирана в России Мехди Санаи положение в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Дипломаты акцентировали внимание на сирийском государстве и рассмотрели вопросы совместных усилий по оказанию поддержки Дамаску.

Вершинин и Санаи обговорили дальнейшее продвижение процесса политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #иран #мид рф #вершинин #поссол
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