Замглавы МИД РФ и посол Ирана обсудили ситуацию в Сирии

Встреча состоялась по просьбе иранского дипломата, передает министерство иностранных дел России.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Ирана в России Мехди Санаи положение в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Дипломаты акцентировали внимание на сирийском государстве и рассмотрели вопросы совместных усилий по оказанию поддержки Дамаску.

Вершинин и Санаи обговорили дальнейшее продвижение процесса политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН.