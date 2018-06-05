Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за браконьерство

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон об ответственности за незаконное приобретение и продажу редких животных в интернете. Браконьерам и перекупщикам грозит до трех лет тюрьмы.

Законопроект также предусматривает унификацию подхода к определению размера ущерба, который наносят экологические преступления. Так, крупные ущерб оценивается в 40 тысяч рублей, особо крупный — 120 тысяч рублей.

Документ предлагает изложить в новой редакции следующие статьи УК РФ — «Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ» и «Незаконная охота». В статьях уточнены признаки состава преступления и увеличены штрафные санкции.