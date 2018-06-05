Пожар в ТЦ «Порт» в Казани локализовали, угроза обрушения конструкций отсутствует, сообщил глава пресс-службы ГУМЧС РФ по Татарстану Андрей Родыгин.

Об этом пишет РИА Новости. Пожар локализовали на площади 200 квадратных метров, уточнил он.

Сообщение о возгорании в торговом центре на Оренбургском тракте поступило в 8.22 (время московское). Пожарные установили, что горение происходит на первом этаже здания. Изначально огонь распространился на 20 квадратных метров, однако к полудню он охватил 200 квадратов. Из ТЦ эвакуировали 20 охранников и персонал, в происшествии никто не пострадал.

Ранее Родыгин сообщал, что из-за высокой температуры здание может обрушиться.

По факту пожара завели уголовное дело.