Россия и Индия приблизились к финальной стадии переговоров по С-400

Переговоры о поставках зенитных ракетных комплексов С-400 продолжались очень долгое время и наконец достигли заключительной стадии, заявил руководитель военного ведомства Республики Индия Нирмалу Ситхараман.

Во вторник он выступил на пресс-конференции, посвященной результатам четырёхлетней работы Кабмина Индии. Он подчеркнул, что военное сотрудничество Москвы и Нью-Дели находится на высоком уровне и продолжается непрерывно. Оно проверено временем.