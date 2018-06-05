Режиссер, снявший фильм о войне в Донбассе, найден мертвым

Тело украинского режиссера Леонида Кантера обнаружили в Черниговской области. Об этом сообщил портал «Факты и комментарии», сославшись на местную полицию.

Кантера нашли на арт-хуторе Обырок Бахмачского района. Рядом с телом обнаружено огнестрельное оружие.

Леонид скончался на 37 году жизни. Режиссер снял документальный фильм «Добровольцы Божьей четы». В прокат кино вышло в 2015-м. В начале текущего года публике представили его последнюю картину «Миф» об оперном певце Василии Слипаке.