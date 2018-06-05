Следователи выяснят детали пожара в казанском ТЦ «Порт»

Торговый центр загорелся в восемь утра по местному времени. Подразделения казанского пожарно-спасательного гарнизона установили, что горит первый этаж ТЦ «Порт».

Спасатели эвакуировали охрану и персонал. Пострадавших и жертв нет. Руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Татарстану Андрей Родыгин сообщил о возбуждении уголовного дела по факту уничтожения и повреждения чужого имущества по неосторожности, передает РИА Новости.

По информации МЧС, горит первый этаж в блоке Б, но открытого огня нет, идет тление. Привлекли 135 пожарных и 36 единиц техники. Передвижная лаборатория минэкологии Татарстана контролирует экологическую обстановку. Родыгин отмечал, что из-за высокой температуры здание может обрушиться, по этой же причине пожарные не подходят к очагу возгорания и понижают температуру.