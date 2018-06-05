Россия договорилась с Турцией об условиях поставок говядины

Для запуска поставок необходим интерес бизнеса, заявил представитель Россельхознадзора.

Он уточнил, что обе стороны подписали ряд необходимых документов и согласовали ветеринарные сертификаты.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что Россия заинтересована в экспорте говядины, в появлении новых рынков сбыта заинтересован крупный агрохолдинг «Мираторг».

Россия и Турция уже некоторое время ведут переговоры об экспорте российской говядины и мяса птицы. Ранее сообщалось, что Анкара допускала разрешение на импорт мяса из РФ, однако в небольших объемах.