Конкурсная комиссия выберет мэра Екатеринбурга

Градоначальника теперь будут выбирать посредством конкурсной комиссии по отбору кандидатов. За принятие такого порядка проголосовали 19 политиков, семеро депутатов — против.

Член Думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин в беседе с РИА Новости сообщил, что комиссию сформируют на «паритетных началах». Половину участников органа назначат сами депутаты, остальных — глава Свердловской области. Всего в нее войдут шесть человек. Комиссия отберет кандидата в два этапа: изучит документы и проведет собеседование.

ЗакС Свердловской области 3 апреля в трех чтениях приняло закон об отмене прямых выборов главы города. Предложение внес губернатор региона Евгений Куйвашев.