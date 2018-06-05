Сенатор Казахстана предложила создать азиатский аналог Шенгенской зоны
Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Казахстана Дарига Назарбаева предложила создать азиатский аналог шенгенской визы – Silk viza, сообщают СМИ.
Парламентарии Казахстана и Узбекистана уже разрабатывают дорожную карту по туризму и таможенному регулированию. По итогам встречи предложения направят в правительство Казахстана.
Назарбаева подчеркнула, что сторонам необходимо создать открытую и прозрачную границу между государствами. Она предложила унифицировать таможенные процедуры.
Политик также предложила создать аналог шенгенской визы — Silk viza.