Сенатор Казахстана предложила создать азиатский аналог Шенгенской зоны

Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Казахстана Дарига Назарбаева предложила создать азиатский аналог шенгенской визы – Silk viza, сообщают СМИ.

Парламентарии Казахстана и Узбекистана уже разрабатывают дорожную карту по туризму и таможенному регулированию. По итогам встречи предложения направят в правительство Казахстана.

Назарбаева подчеркнула, что сторонам необходимо создать открытую и прозрачную границу между государствами. Она предложила унифицировать таможенные процедуры.

Политик также предложила создать аналог шенгенской визы — Silk viza.