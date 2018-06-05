Турция ответит США на введение торговых пошлин

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова ответить Вашингтону на пошлины на импорт стали и алюминия.

Глава МИД сообщил, что он обсудил с госсекретарем США Майком Помпео экономические отношения между двумя странами. Меры, которые предприняли американцы, очень обеспокоили турецкий сектор. По мнению Чавушоглу, ответные меры нанесут Штатам большой ущерб, поскольку импорт Турции из США больше экспорта.

Ранее Канада и Мексика заявили, что введут ответные меры на действия Вашингтона.