Власти Екатеринбурга не собираются отключать газ из-за ЧМ-2018

Данные об отключении газа в жилых домах Екатеринбурга на время проведения чемпионата мира по футболу - дезинформация, заявил член правления жилищно-строительного кооператива «Очеретина, 11» Сергей Лебедкин в разговоре с РБК.

Он уточнил, что такая возможность действительно существовала. Ростехнадзор ранее прислал ЖСК письмо с сообщением о запрете эксплуатации газовых сетей высокого давления в связи с предстоящим ЧМ-2018. Однако позже выяснилось, что это не относится к жилью и жилым комплексам.