«Газпром» не получал официальных уведомлений об аресте зарубежных активов

В корпорации заявили, что в курсе предпринимаемых «Нафтогазом Украины» в Европе действий.

«Газпром» все еще не получал официальных уведомлений по аресту своих активов ни на территории Швейцарии, ни в Нидерландах. Хотя в корпорации знают о том, что «Нафтогаз Украины» предпринимает шаги по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража. Об этом ИА «Политика Сегодня» сообщили в управлении информации ПАО «Газпром».

Ранее в официальном Twitter «Нафтогаза» сообщалось, что голландские активы «Газпрома» арестованы судом в рамках решения Стокгольмского арбитража о выплате украинской компании 2,6 миллиардов долларов. На сайте «Нафтогаза» говорится, что еще на прошлой неделе голландский суд удовлетворил ходатайства украинской стороны об аресте долей «Газпрома» в его дочерних компаниях. При этом шесть из семи «дочек» российского газового гиганты отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Но в Киеве уверены, что это не повлияет на арест.

«Газпрому» стало известно, что «Нафтогаз Украины» на территории Королевства Нидерланды предпринимает действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству в отношении транзитного контракта. «Газпром» сможет представить подробные комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов, если они официально поступят в наш адрес. На сегодняшний день никакие официальные уведомления в рамках этой процедуры в «Газпром» ни от кого не поступали», — прокомментировали в корпорации.

Там подчеркнули, что 29 марта 2018 года «Газпром» оспорил решение Стокгольмского арбитража в апелляционном суде округа Свеа в связи с процессуальными нарушениями арбитров. А 28 мая потребовал полной отмены арбитражного решения.