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13:50   5 Июня 2018
Россия
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Законопроект об отмене военных кафедр в вузах внесли в Госдуму

Законопроект об отмене военных кафедр в вузах внесли в Госдуму

Кафедры заменят военными учебными центрами. Сообщение опубликовано на сайте российского правительства.

Военная подготовка в некоторых вузах страны проходит разными путями: в учебных центрах, на факультетах военного обучения и кафедрах. Последние предлагается отменить для более эффективного использования учебной платформы.

Правительство также намерено повысить продуктивность обучения студентов по различным военным направлениям. В ведомстве считают, что создание центров не приведет к росту количества обучаемых.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #госдума #политика #правительство рф #военные кафедры
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