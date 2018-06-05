Законопроект об отмене военных кафедр в вузах внесли в Госдуму

Кафедры заменят военными учебными центрами. Сообщение опубликовано на сайте российского правительства.

Военная подготовка в некоторых вузах страны проходит разными путями: в учебных центрах, на факультетах военного обучения и кафедрах. Последние предлагается отменить для более эффективного использования учебной платформы.

Правительство также намерено повысить продуктивность обучения студентов по различным военным направлениям. В ведомстве считают, что создание центров не приведет к росту количества обучаемых.