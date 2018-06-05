Дорожная карта по сирийскому Манбиджу не помешает сотрудничеству с Россией

План США и Турции по Манбиджу не является альтернативой сотрудничеству с Россией, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее Чавушоглу рассказал о согласовании плана по выводу курдских военных формирований из Манбиджа с Госсекретарем США Майком Помпео.

Глава МИД Турции заявил, что сотрудничество с США никак не отразится на отношениях Москвы и Анкары. Он добавил, что ВС Турции стремится очистить Манбидж от террористов.

Соглашение с США относится к северно-восточной части Сирии, где нет российских вооруженных сил, подчеркнул министр.