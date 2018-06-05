Минэнерго не допустит подорожания топлива

Первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер заявил, что российское правительство не допустит роста цен на топливо из-за обнуления экспортной пошлины.

Накануне «Роснефть» сообщила, что обнуление экспортной пошлины к 2024 году повлияет на цены на топливо и повысит их в полтора раза.

Текслер отметил, что никто этого не допустит. Будут вводится различные компенсаторные мероприятия. В частности, могут ввести обратный акциз на топливо. Замминистр сообщил, что пока обсуждается поэтапное снижение экспортной пошлины в 2019 году до 2024 года.