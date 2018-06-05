Украинский список «изменников» с именами журналистов возмутил ОБСЕ
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал публикацию украинскими властями списка «изменников» неприемлемой, сообщает сайт организации.
Дезир призвал прекратить подобную практику и выразил обеспокоенность по поводу безопасности журналистов.
«Называть изменниками тех, кто выражает критическое мнение, значит, подвергать их большой опасности, этого нельзя допускать», — добавил он.
Представитель ОБСЕ также напомнил Киеву о существовании свободы слова.
Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook список из 26 журналистов, критиковавших инсценировку убийства Аркадия Бабченко. В списке Сарган фигурирует Сергей Томиленко — глава Национального союза журналистов Украины.