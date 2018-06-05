Парламент Сирии не исключает встречи Башара Асада и Ким Чен Ына

Депутат сирийского парламента Джамаль Рабиа не исключает, что в будущем пройдет встреча президента Сирии Башара Асада с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее северокорейская газета «Нодон синмун» сообщила, что Асад хочет приехать в КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном. Рабиа подчеркнул, что у двух стран исторически сложились хорошие отношения, поскольку и сирийские власти и северокорейские «борются с заносчивостью США».