Мутко возглавил межправкомиссии с Абхазией и Южной Осетией

Распоряжение главы Кабмина РФ Дмитрия Медведева обнародовано на портале правовой информации.

Ранее пресс-служба правительства России сообщала, что в новом составе правительства Мутко будет заниматься вопросами социально-экономического сотрудничества с республиками Абхазия и Южная Осетия. Помимо этого, в его зону ответственности войдет сфера жилья и городской среды, а также развитие регионов, строительства и жилищной политики.

Ранее сообщалось, что Мутко может покинуть Российский футбольный союз (РФС) спустя три-четыре месяца. Это вызвано тем, что правительство возложит на него ряд новых обязанностей.