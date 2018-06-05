Украинского депутата подстрелили в Черноморске

Неизвестный подбежал к автомобилю депутата Черноморского горсовета Одесской области Сергею Червачеву и несколько раз выстрелил из травмата через водительское окно.

Областное отделение Национальной полиции Украины передает, что 54-летнего депутата госпитализировали. Врачи диагностировали травматическое повреждение бедра. Полицейские возбудили уголовное дело по факту умышленного тяжкого телесного повреждения.

Сергей Червачев написал в Facebook, что неизвестный напал, когда он собирался заехать в гараж. Злоумышленник выстрелил пять раз. Хирург Ильичевской бассейновой больницы извлек две пули.