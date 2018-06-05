Зарплаты ученых в России выросли на 136%

Главными бенефициарами новых майских указов президента стали научные сотрудники, говорится в обзоре НИУ ВШЭ.

За год заработная плата ученых выросла на 136%. Оклады врачей и преподавателей учреждений профессионального образования также увеличились на 48% и 58% соответственно. Как полагают эксперты, потенциал увеличения зарплат в 2018 году исчерпан.

Правительство приступило к индексации зарплат в 2017 году. С тех пор уровень оплаты труда работников бюджетной сферы вырос на 7-8% в номинальном выражении. Зарплаты растут и в коммерческом секторе, отмечают эксперты Банка России.