Севастополь является гордостью России, заявила Матвиенко

Вице-спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что Севастополь является гордостью России.

Она находится в Крыму с рабочим визитом. В ходе поездки Матвиенко посетила детский оздоровительный центр «Ласпи» недалеко от Севастополя. По ее словам, именно молодое поколение продолжит традиции и будет развивать город.

Председатель Совфеда подчеркнула, что Севастополь — это «город мужества, доблести, славы». Россияне должны быть достойны памяти тех, кто защищал Севастополь во время войны.