Телевидение обяжут выпускать программы с субтитрами

С 2020 года не менее 5% еженедельного телевизионного контента должно выходить в эфир с текстом для слабослышащих.

Госдума в первом чтении одобрила законопроект об обязательных субтитрах на российском телевидении, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». Как заявил заместитель министра цифрового развития РФ Алексей Волин, с 2020 года предлагается сделать обязательным субтитрование не менее 5% от недельного объема вещания канала для удобства слабослышащих людей.

Волин сообщил, что уже разработан и опробован на общедоступных каналах аппаратный комплекс по субтитрованию передач и фильмов. Затраты каналов на эти цели составят около четырех миллионов рублей в год.