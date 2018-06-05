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13:07   5 Июня 2018
Россия
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Телевидение обяжут выпускать программы с субтитрами

Телевидение обяжут выпускать программы с субтитрами

С 2020 года не менее 5% еженедельного телевизионного контента должно выходить в эфир с текстом для слабослышащих.

Госдума в первом чтении одобрила законопроект об обязательных субтитрах на российском телевидении, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». Как заявил заместитель министра цифрового развития РФ Алексей Волин, с 2020 года предлагается сделать обязательным субтитрование не менее 5% от недельного объема вещания канала для удобства слабослышащих людей.  

Волин сообщил, что уже разработан и опробован на общедоступных каналах аппаратный комплекс по субтитрованию передач и фильмов. Затраты каналов на эти цели составят около четырех миллионов рублей в год.

«Это большая сумма для региональных каналов, — сказал Волин.-   Но мы предусмотрели, как с этим справиться регионалам: субтитры не скрытые, а открытые, плюс многие регионалы используют продукты федеральных каналов, которые  уже субтитрируют». 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #госдума #общество #телевидение #субтитры #алексей волин
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