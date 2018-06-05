Проект продления новосибирского метро отправили на экспертизу в Москву‍

Проект строительства Дзержинской линии метро в Новосибирске отправили на экспертизу, сообщил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Продолжение строительства новосибирского метро является приоритетным для властей региона.

Ранее Травников поручил мэрии Новосибирска рассчитать стоимость работ, что является условием для предоставления средств из федерального бюджета. Если Новосибирск выполнит все требования, новые станции построят к 2020 году.

В сентябре власти региона подготовили предпроектную документацию по продолжению строительства Дзержинской линии метро. Проект предполагает строительство двух станций – «Гусинобродской» и «Молодежной», а также создания электродепо «Волочаевское».

В феврале сообщалось, что продолжение строительства метро в Новосибирске поддержал российский лидер Владимир Путин.