Россия передала Казахстану часть космодрома «Байконур»

Заместитель главы аэрокосмического комитета министерства обороны и аэрокосмической промышленности Казахстана Баубек Оралмагамбетов сообщил, что Россия передала Казахстану инфраструктуру для запуска ракет «Зенит» на Байконуре.

Он добавил, что оформление документов пока не завершено, пишет РИА «Новости».

Сейчас казахстанская сторона получила в пользование 212 объектов инфраструктуры, документы по 31 согласовываются.