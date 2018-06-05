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12:40   5 Июня 2018
Россия
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Россия передала Казахстану часть космодрома «Байконур»

Россия передала Казахстану часть космодрома «Байконур»

Заместитель главы аэрокосмического комитета министерства обороны и аэрокосмической промышленности Казахстана Баубек Оралмагамбетов сообщил, что Россия передала Казахстану инфраструктуру для запуска ракет «Зенит» на Байконуре.

Он добавил, что оформление документов пока не завершено, пишет РИА «Новости».

Сейчас казахстанская сторона получила в пользование 212 объектов инфраструктуры, документы по 31 согласовываются.

«Сейчас оформляется акт об исключении космического ракетного комплекса «Зенит-М» из состава арендуемых Российской Федерацией объектов. Акт направят на утверждение сопредседателям Казахстанско-Российской межправительственной комиссии по космодрому Байконур», — заявил Оралмагамбетов.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #казахстан #байконур
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