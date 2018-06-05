Банк заблокирует карту клиента при подозрении на хищение денег
Депутаты Государственной думы приняли закон, позволяющий российским банкам блокировать карты при подозрении на несанкционированный перевод денег клиентов.
Документ законодательно закрепляет право банка приостановить перевод денег, если его совершают через электронный кошелек, карту или мобильное приложение без согласия плательщика. Банк незамедлительно проинформирует клиента, который подтвердит операцию или заявит о ее незаконности.
#Заседание: ГД приняла закон о блокировке кредитных карт и электронных переводов со счетов клиентов при подозрении на хищение с них средств. Документ предоставляет банкам возможность приостанавливать до двух суток операцию в случае, если она носит подозрительный характер pic.twitter.com/Lfjvew2NwH— Государственная Дума (@dumagovru) June 5, 2018