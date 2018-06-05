Банк заблокирует карту клиента при подозрении на хищение денег

#Заседание: ГД приняла закон о блокировке кредитных карт и электронных переводов со счетов клиентов при подозрении на хищение с них средств. Документ предоставляет банкам возможность приостанавливать до двух суток операцию в случае, если она носит подозрительный характер pic.twitter.com/Lfjvew2NwH