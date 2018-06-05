ВВС коалиции нанесли удар по деревне в Сирии

Национальное агентство Сирии САНА сообщает, что ВВС международной коалиции нанесли удар по деревне в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке страны. Погибли десять мирных жителей, в том числе дети.

Самолеты коалиции обстреляли дома сирийцев в деревне Джазаа к северу от Дашиши. Частному и государственному имуществу нанесен значительный ущерб.

Ранее «Сирийские демократические силы» сообщали об операции по освобождению Дашиша от оставшихся там террористов «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ).