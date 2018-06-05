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12:25   5 Июня 2018
Весь мир
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Си Цзиньпин и Путин обсудят двустороннее сотрудничество

Си Цзиньпин и Путин обсудят двустороннее сотрудничество

Председатель Китая Си Цзиньпин и глава РФ Владимир Путин проведут ряд встреч, в ходе которых обсудят ключевые сферы двустороннего сотрудничества и глобальные мировые проблемы.

Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин. Дипломат отметила, что визит Путина в Китай станет первым после переизбрания.

Она указала на важность определения курса развития двусторонних отношений.

Си Цзиньпин проведет переговоры с российским президентом в узком и широком составах, после чего состоится церемония подписания документов и пресс-конференция, добавила Хуа Чуньин. Также главы государств побывают на ряде культурных и гуманитарных мероприятий.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #си цзиньпин #политика #китай
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