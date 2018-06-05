Жаров останется на посту главы Роскомнадзора

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сохранит пост, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков в кулуарах международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске.

Он подчеркнул, что все решения по кадровой политике Роскомнадзора появятся в официальных источниках.

Ранее СМИ писали, что Жаров может уйти в отставку из-за ситуации вокруг блокировки мессенджера Telegram. Минкомсвязи тогда отказалось от комментариев.

Ведомство через суд добилось блокировки Telegram из-за отказа руководства мессенджера передать ФСБ России ключи для дешифрования сообщений.