ГД приняла в первом чтении законопроект о деятельности договорных подразделений ФПС

Проект предусматривает перевод договорных пожарно-спасательных подразделений из казенных в государственные учреждения, для сохранения дохода.

Инициативу предложил замглавы МЧС Олег Баженов, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». Он призвал признать утратившей силу ч. 3 ст. 24 федерального закона «О пожарной безопасности», согласно которой средства, полученные от оказания работ и услуг в области пожарной безопасности договорными подразделениями, направляются в доход федерального бюджета.

В случае же отмены указанной нормы, деньги, заработанные подразделениями, пойдут на их развитие. Это повысит уровень материально-технического обеспечения.