Парламент Нижнего Тагила принял в первом чтении законопроект об отмене прямых выборов
Законопроект об отмене прямых выборов внес в Законодательное собрание Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев 31 мая.
Депутаты Законодательного собрания региона рекомендовали парламенту принять закон в трех чтениях.
Документ предусматривает изменения в процедуре избрания градоначальника Нижнего Тагила: представительный орган выберет главу администрации города из числа кандидатов, выигравших конкурс.
Председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов подчеркнул, что Нижний Тагил — единственный город в регионе, в котором остались прямые выборы главы муниципалитета.