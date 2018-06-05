Парламент Нижнего Тагила принял в первом чтении законопроект об отмене прямых выборов

Законопроект об отмене прямых выборов внес в Законодательное собрание Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев 31 мая.

Депутаты Законодательного собрания региона рекомендовали парламенту принять закон в трех чтениях.

Документ предусматривает изменения в процедуре избрания градоначальника Нижнего Тагила: представительный орган выберет главу администрации города из числа кандидатов, выигравших конкурс.

Председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов подчеркнул, что Нижний Тагил — единственный город в регионе, в котором остались прямые выборы главы муниципалитета.