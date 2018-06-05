Госдума приняла во втором чтении проект о миграционном учете для иностранцев

Законопроект уточняет понятие «место пребывания» для регистрации мигрантов.

О решении парламентариев сообщил корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Проект предлагает называть местом пребывания жилое помещение, не являющееся местом жительства, или иное помещение, в которых иностранный гражданин фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха), либо организацию, по адресу которой иностранный гражданин подлежит постановке на учет.

В этом случае иностранец может встать на учет по месту пребывания по адресу организации, где он работает, если он фактически проживает по адресу компании.