Поисковики оштрафуют за выдачу россиянам ссылок на запрещенные сайты

Депутаты Государственной думы во вторник, 5 июня, приняли законопроект о введении штрафов для операторов поисковых интернет-систем за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым в России ограничен.

Поисковики оштрафуют за выдачу ссылок на запрещенные сайты для россиян от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч рублей, а для юридических — до 700 тысяч рублей. Аналогичные штрафы ввели за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникации содержит перечень сведений о сайтах, которые заблокированы в РФ.