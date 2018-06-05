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12:09   5 Июня 2018
Россия
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Поисковики оштрафуют за выдачу россиянам ссылок на запрещенные сайты

Поисковики оштрафуют за выдачу россиянам ссылок на запрещенные сайты

Депутаты Государственной думы во вторник, 5 июня, приняли законопроект о введении штрафов для операторов поисковых интернет-систем за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым в России ограничен.

Поисковики оштрафуют за выдачу ссылок на запрещенные сайты для россиян от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч рублей, а для юридических — до 700 тысяч рублей. Аналогичные штрафы ввели за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникации содержит перечень сведений о сайтах, которые заблокированы в РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #штраф #роскомнадзор #гд #сайты
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