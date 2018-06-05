Депутаты предложили сократить рабочий день во время матчей сборной РФ

Депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев предложил сократить рабочий день госслужащим в дни, когда на предстоящем ЧМ-2018 будет играть сборная России.

Он обратил внимание, что матчи с Саудовской Аравией и Уругваем пройдут в 18.00 и 17.00 мск. По его мнению, работодатели в европейской части страны могли бы отпускать с работы на пару часов раньше, чтобы можно было добраться до дома и подготовиться к просмотру. Для тех, кто живет в других часовых поясах, многие матчи придутся на ночное время. В этом случае работодатели «могли бы позаботиться о здоровье подчиненных и, к примеру, разрешить в такие дни прийти на работу позже».

Депутат заявил, что он понимает, что мало кто на федеральном уровне поддержит предложение, однако кто-то может задуматься.