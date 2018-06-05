Володин призвал решить проблему оскорблений в СМИ в адрес власти

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости на законодательном уровне решить проблему оскорблений в СМИ в адрес высших должностных лиц страны.

Этот вопрос поднял на заседании палаты глава ЛДПР Владимир Жириновский, приведя в пример передачи на радиостанции «Эхо Москвы». По его словам, даже американский сенатор Джон Маккейн со своей антироссийской позицией выступает менее резко, чем эта станция.

Жириновский призвал убрать оскорбительный и клеветнический характер выступлений на волнах «Эха Москвы». Володин согласился, что эта тема нуждается в законодательном урегулировании.

Поэтому он поручил комитету Госдумы по международным делам проанализировать законодательство Совета Европы в этой сфере.