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11:57   5 Июня 2018
Россия
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Володин призвал решить проблему оскорблений в СМИ в адрес власти

Володин призвал решить проблему оскорблений в СМИ в адрес власти

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости на законодательном уровне решить проблему оскорблений в СМИ в адрес высших должностных лиц страны.

Этот вопрос поднял на заседании палаты глава ЛДПР Владимир Жириновский, приведя в пример передачи на радиостанции «Эхо Москвы». По его словам, даже американский сенатор Джон Маккейн со своей антироссийской позицией выступает менее резко, чем эта станция.

Жириновский призвал убрать оскорбительный и клеветнический характер выступлений на волнах «Эха Москвы». Володин согласился, что эта тема нуждается в законодательном урегулировании.

Поэтому он поручил комитету Госдумы по международным делам проанализировать законодательство Совета Европы в этой сфере.

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Автор: Ольга Шпакова
#госдума #володин #политика #сми
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