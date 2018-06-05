Россия зафиксировала три нарушения режима перемирия в Сирии за сутки
Турецкая сторона — два, сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии за вторник, 5 июня.
По информации Минобороны, РФ зафиксировала три нарушения режима перемирия в САР. Обстановку в зонах деэскалации оценили как стабильную. Российская часть комиссии зафиксировала стрельбу в Алеппо и Латакии, турецкая в провинции Хама.
#СИРИЯ Информационный бюллетень Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики (5 июня 2018 г.) https://t.co/Uc92MIvxWX pic.twitter.com/vk6CghQGzF— Минобороны России (@mod_russia) June 5, 2018