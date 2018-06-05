Россия намерена запретить ввоз молока из Белоруссии в таре более 2,5 литра

Россия намерена ограничить импорт молочной продукции из Белоруссии в таре объемом более 2,5 литров, сообщает Россельхознадзор.

Ранее ведомство уже грозилось запретить ввоз части молочной продукции в начале 2018 года, но ограничения так и не ввели.

Ограничение ввоза коснется пастеризованного, консервированного и сухого молока, а также молочной сыворотки, сывороточного концентрата и молочного белка. В Россельхознадзоре уточнили, что речь идет о запрете продукции, которая отправляется в Россию для разлива в более мелкую тару.

Причина ограничений — регулярные поставки небезопасной молочной продукции из Белоруссии.

Минсельхозпрод республики ситуацию не комментирует.