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11:43   5 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Россия намерена запретить ввоз молока из Белоруссии в таре более 2,5 литра

Россия намерена запретить ввоз молока из Белоруссии в таре более 2,5 литра

Россия намерена ограничить импорт молочной продукции из Белоруссии в таре объемом более 2,5 литров, сообщает Россельхознадзор.

Ранее ведомство уже грозилось запретить ввоз части молочной продукции в начале 2018 года, но ограничения так и не ввели.

Ограничение ввоза коснется пастеризованного, консервированного и сухого молока, а также молочной сыворотки, сывороточного концентрата и молочного белка. В Россельхознадзоре уточнили, что речь идет о запрете продукции, которая отправляется в Россию для разлива в более мелкую тару. 

Причина ограничений — регулярные поставки небезопасной молочной продукции из Белоруссии.

Минсельхозпрод республики ситуацию не комментирует.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #белоруссия #молоко
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