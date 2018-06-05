Белоруссия выступила за сохранение СВПД

В МИД Белоруссии заявили, что страна поддержит реализацию плана действий по иранской ядерной программе. Это серьезный инструмент для укрепления глобальной безопасности.

Накануне в Минске прошли переговоры замглавы МИД Белоруссии Андрея Дапкюнаса с послом Ирана в Минске Мостафой Овейси. Дипломат осудил действия США и заявил, что Иран готов следовать соглашению, если остальные стороны также продолжат его исполнение.

Кроме того, стороны поговорили о дальнейших действиях, касающихся проработки межгосударственных контактов на высшем уровне, обсудили сотрудничество по части сельского хозяйства, а также сотрудничество в нефтяной отрасли.