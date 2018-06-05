Путин дал большое интервью австрийскому телеканалу перед визитом в Вену

Глава РФ Владимир Путин накануне визита в Австрию дал интервью телеканалу ORF, которое представлено на сайте Кремля.

В интервью с российским лидером журналист Армин Вольф задал ему ряд вопросов о внешней и внутренней политике.

В частности, журналист затронул тему вмешательства в выборы. Напомним, что американский спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил во вмешательстве в политические процессы США ряд российских граждан. Президент подчеркнул, что Россия не имеет к этому никакого отношения.

Также Путин ответил на вопрос о расследовании авиакатастрофы с MH17. По словам главы российского государства, аргументы Москвы в нем были проигнорированы, а российских экспертов до сих пор не допускают к делу.

Также австрийский журналист пообщался с Путиным об отношениях между Москвой и Веной. Глава Российской Федерации отметил, что Австрия для РФ является давним и надежным партнером в Европе.