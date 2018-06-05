Мы в соц.сетях:
Симоньян заявила, что Порошенко умилил ее до слез

Симоньян заявила, что Порошенко умилил ее до слез

 Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене

Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене
Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

 МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018

МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018
Помпео создал группу по расследованию инцидентов со слухом у американских дипломатов

Помпео создал группу по расследованию инцидентов со слухом у американских дипломатов

 Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»

Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»
Симоньян заявила, что Порошенко умилил ее до слез

Симоньян заявила, что Порошенко умилил ее до слез

 Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене

Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене
Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

 МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018

МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018
Помпео создал группу по расследованию инцидентов со слухом у американских дипломатов

Помпео создал группу по расследованию инцидентов со слухом у американских дипломатов

 Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»

Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»
11:38   5 Июня 2018
Россия
79

Путин дал большое интервью австрийскому телеканалу перед визитом в Вену

Путин дал большое интервью австрийскому телеканалу перед визитом в Вену

Глава РФ Владимир Путин накануне визита в Австрию дал интервью телеканалу ORF, которое представлено на сайте Кремля.

В интервью с российским лидером журналист Армин Вольф задал ему ряд вопросов о внешней и внутренней политике.

 В частности, журналист затронул тему вмешательства в выборы. Напомним, что американский спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил во вмешательстве в политические процессы США ряд российских граждан. Президент подчеркнул, что Россия не имеет к этому никакого отношения.

Также Путин ответил на вопрос о расследовании авиакатастрофы с MH17. По словам главы российского государства, аргументы Москвы в нем были проигнорированы, а российских экспертов до сих пор не допускают к делу.

Также австрийский журналист пообщался с Путиным об отношениях между Москвой и Веной. Глава Российской Федерации отметил, что Австрия для РФ является давним и надежным партнером в Европе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#путин #австрия #вена #интервью
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ Россия
Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ
Синдром вахтера у принимающих экзамены - повод обратиться в полицию, уверен парламентарий.
19:36   5 Июня 2018
1156
Россияне стали чаще интересоваться кредитами не от хорошей жизни - депутат Россия

Россияне стали чаще интересоваться кредитами не от хорошей жизни - депутат

19:02   5 Июня 2018
78
Форум «Права потребителей и качество обслуживания» пройдет в Сочи в сентябре Россия

Форум «Права потребителей и качество обслуживания» пройдет в Сочи в сентябре

18:23   5 Июня 2018
256
Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине Россия

Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

17:58   5 Июня 2018
2552
Самое читаемое
Путин призвал австрийского ведущего к терпению во время интервью

Путин призвал австрийского ведущего к терпению во время интервью

 «Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы

«Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы

 Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

 Пушков прокомментировал призыв вернуть Россию в состав «Большой восьмерки»

Пушков прокомментировал призыв вернуть Россию в состав «Большой восьмерки»